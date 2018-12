Empregada de limpeza condenada por furtar droga e notas falsas na PJ

Óscar Queirós Hoje às 15:11 Facebook

Maria Odete foi condenada a uma pena suspensa de três anos de prisão. Sofia Silva, amiga de Maria Odete, condenada a pena igual. Ambas foram consideradas culpadas dos crimes de peculato, tráfico de estupefacientes e passagem de moeda falsa.

Maria Odete, mulher de limpeza na Polícia Judiciária do Porto desde 1989, foi condenada a três anos de prisão, pena suspensa por igual período de tempo, por ter furtado droga e notas falsas das instalações da Judiciária.

Na leitura da sentença, ocorrida ao início da tarde desta terça-feira, também Sofia Silva, amiga daquela empregada de limpeza, foi condenada à mesma pena. Ambas foram consideradas culpadas dos crimes de peculato (Sofia Silva como instigadora), tráfico de estupefacientes e passagem de moeda falsa.

Miguel Romualdo, genro de Sofia Silva que também estava acusado neste processo, acabou por ser absolvido de todos os crimes.

O caso ocorreu em junho de 2016, quando Maria Odete estava a limpar o laboratório e viu um saco com "blocos" de haxixe. Deitou a mão a um deles e colocou-o no caixote do lixo. Quando acabou a limpeza, pegou na droga e escondeu-a no seu armário. Horas depois, foi buscá-la, passou na portaria sem qualquer dificuldade e dirigiu-se a casa da amiga, Sofia Silva, a quem vendeu a droga por 100 euros.

No interrogatório, Maria Odete surpreendeu os inspetores ao confessar que fora também a autora do furto, "em 2015" e no mesmo laboratório, de 15 notas falsas. Treze de 20 euros e duas de cinco. O dinheiro falso foi gasto por si e Sofia, em pequenas compras em lojas à volta da zona onde ambas residem, o bairro de Contumil.