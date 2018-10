Empregada de limpeza da PJ confessa ter roubado droga e nota falsas

Hoje às 15:53 Facebook

Uma empregada de limpezas da Polícia Judiciária do Porto, acusada de furtar droga e notas falsas da própria diretoria policial, confessou, esta terça-feira, em tribunal, os crimes por que está acusada, alegando pressões de uma amiga, coarguida no processo.

"É tudo verdade", disse a mulher, de 65 anos, acrescentando que "andava muito pressionada" pela amiga.

Tanto as notas falsas como as placas de haxixe foram furtadas do Laboratório de Polícia Científica, mas em anos distintos: 2015, no primeiro caso, e 2016, no segundo.

A investigação do processo permitiu apurar que, no caso da droga, a mulher, que não pertencia aos quadros da PJ e que acabou dispensada, vendeu-a à amiga que, por sua vez, a revendeu a um genro, igualmente arguido.

Já as notas - umas de 20 euros e outras de dez, que se fossem verdadeiras totalizariam 270 euros - foram gastas em compras pela principal arguida e pela amiga, ambas acusadas por peculato, passagem de moeda falsa e tráfico de droga.

A empregada de limpeza pediu para depor perante o tribunal de São João Novo sem a presença dos dois arguidos porque se sentia "perturbada e nervosa", sublinhando, várias vezes, o seu arrependimento.