Empreiteiro falido matou mulher e suicidou-se na Malveira da Serra

Os corpos encontrados, esta quinta-feira de manhã, vítimas de disparos de caçadeira, numa mata da Malveira da Serra, Cascais, são de um empreiteiro, alegadamente falido, que matou a mulher a tiro e se suicidou.

Os corpos do casal, dado como desaparecido desde terça-feira na Malveira (Mafra), foram encontrados na mata junto aos depósitos de água, na Malveira da Serra, em Cascais.

O homem, segundo revela o jornal digital "Cascais24, tinha uma empresa de construção civil, praticamente falida e com muitas dívidas. A mulher já teria por duas vezes tentado o suicídio.

Segundo o que apurou aquele jornal, o homem matou a mulher a tiro de caçadeira e suicidou-se com a mesma arma, no local onde, há seis anos, uma mulher, então com 40 anos, também residente na área de Mafra, foi encontrada completamente carbonizada, junto da sua viatura.

Na altura, junto do corpo, a GNR de Alcabideche encontrou um jerricã com gasolina que a mulher usou para, alegadamente, imolar-se pelo fogo.