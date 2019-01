Empresa de gestão de condomínios burla 200 famílias

Fernando Pires Hoje às 21:29 Facebook

Administrador fechou a loja e está em parte incerta. Deixou contas por pagar e levantou dinheiro dos fundos comuns de reserva.

Cerca de 200 condóminos com frações em dezenas de edifícios em Mirandela, cuja administração de condomínio estava confiada a um "franchising" da marca "Loja do Condomínio" (LDC), foram lesados em mais de 100 mil euros. A empresa fechou a sua agência sem aviso prévio e o seu responsável desapareceu deixando as contas a zero.

Está agora em causa a falta de pagamento de vários meses de despesas de utilização e serviços comuns dos condomínios geridos, como água, luz, limpeza e manutenção de elevadores. A maioria das famílias já tinha pago ao responsável da LDC, de Mirandela, mediante as quotas na proporção do valor das suas frações.

O proprietário do "franchising" de condomínios em Mirandela está em parte incerta, não atende telefonemas e não dá qualquer explicação sobre o sucedido.

água e eletricidade por pagar

Os clientes foram apanhados de surpresa. "Recebemos uma carta da empresa-mãe a dizer que estava em processo de rescisão com o franchisado, aqui em Mirandela, por incumprimento contratual. Fomos ver o que se passava e demos com a loja fechada", conta Bruno Ceriz, um dos lesados, ao JN.

"Fomos bater às portas das empresas e ficámos a saber que estavam quatro meses em atraso, na água e luz, e na empresa de limpeza há quase um ano. No banco, a conta tinha sido encerrada e o dinheiro desapareceu", adianta.

O proprietário de um apartamento, em outro prédio, traça um cenário ainda mais negro. "Começaram a aparecer situações de processos em tribunal, já com execuções, quer da luz quer dos elevadores. A água também não foi paga e está, neste momento, cortada, assim como a limpeza. Estamos a contactar os fornecedores, no sentido de ajustar aqui uma facilidade de pagamento", refere Manuel Martins.

O responsável pela LDC de Mirandela também esvaziou as contas relativas ao fundo comum de reserva - fundo de maneio para despesas de conservação. "Deveriam estar lá entre 15 mil e 20 mil euros e agora temos de regularizar as contas do prédio. Temos ainda a necessidade de intervenção no edifício, que tem infiltrações", acrescenta este morador de um edifício com 35 frações, cujos condóminos vão apresentar queixa, por se sentirem burlados. Há condomínios que não sabem ao certo os valores em dívida, porque só agora começaram a ser avisados. v

Empresa autónoma

Apesar de assumir a marca "Loja do Condomínio", a agência de gestão de condomínios de Mirandela é uma sociedade autónoma. O uso da denominação ocorre no âmbito de um contrato de franchising, ao abrigo do qual a "Loja do Condomínio" é paga enquanto prestadora de serviços.

Destituição

Para assegurar a continuidade da gestão das partes comuns dos edifícios geridos pelo indivíduo em fuga, os condóminos vão ter de convocar assembleias para o destituir. Além disso, podem apresentar queixa-crime e exigir que suporte os prejuízos causados.

Dona da marca descarta responsabilidade

A "Loja do Condomínio" esclarece ao JN que a situação "deriva de um encerramento extemporâneo da LDC de Mirandela, realizado por iniciativa do franchisado, motivo pelo qual a LDC está já a formalizar a instauração de um processo contra o responsável da empresa". Esclarece ainda que se tratava de "uma unidade muito pequena, que administrava cerca de 20 condomínios e com pouco mais de centena e meia de condóminos que, apesar da potencial gravidade das situações expostas, elas são forçosamente limitadas", acrescenta, frisando que a responsabilidade "é exclusiva da loja de Mirandela" e que a LDC "atua apenas enquanto prestadora de serviços à loja de Mirandela", sendo também lesada.