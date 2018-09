Empresário agredido por gangue durante assalto a casa

Roberto Bessa Moreira e Mónica Ferreira Hoje às 15:53 Facebook

Um empresário do setor do mobiliário foi, na madrugada deste domingo, assaltado quando estava na própria habitação, situada no concelho de Paços de Ferreira. O homem de 49 anos foi agredido e obrigado a abrir o cofre, no qual guardava o dinheiro.

Já na posse da verba que estava escondida no cofre, os cinco encapuzados dirigiram-se à garagem da casa e também roubaram o carro da marca Porsche, veículo que usaram, posteriormente, para fugir.

Já com o gangue em paradeiro incerto, o dono de uma empresa de produção e comercialização de móveis alertou os bombeiros e a GNR. Foi, então, assistido a alguns ferimentos sofridos e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel,

A GNR tomou conta da ocorrência, mas a investigação do caso, devido à violência usada, passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária.