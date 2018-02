Arguido no Lava Jato descoberto por PSP em visita à terra dos pais

Francisco Pedro Ontem às 18:06 Facebook

A pacatez e isolamento da vila do Sardoal pareciam o local perfeito para o empresário luso-brasileiro Raul Schmidt escapar às autoridades, que o procuravam para dar cumprimento a um mandado de captura internacional, ao abrigo do processo Lava Jato, mas a perspicácia e atenção de um agente da PSP, natural desta localidade do distrito de Santarém, pôs termo à fuga.

O empresário tinha-se refugiado em casa de uma amiga, evitava expor-se muito aos olhares dos sardoalenses, mas a habitação ficava "paredes meias" com a residência do pai de Pedro Martins, que, ao reconhecê-lo numa das deslocações à terra natal, ficou de olho nas suas movimentações, até se certificar que era mesmo o homem procurado pelas autoridades, para extradição para o Brasil. Depois, comunicou as suspeitas aos seus superiores e à Polícia Judiciária (PJ) e a detenção foi consumada no passado sábado.

"Observava-o pela janela e fui controlando a situação. A PJ não sabia onde ele estava, pois encontrava-se em parte incerta. Expliquei onde se escondera e a PJ pediu-me apoio na operação de detenção", contou o agente da PSP à plataforma digital mediotejo.net.

A captura de Raul Schmidt decorreu sem qualquer tentativa de resistência por parte do empresário. "Tocámos à campainha. A porta foi aberta pela senhora que estava com ele, que nos mandou entrar... e fizemos a detenção", adiantou o polícia, que exerce funções na Direção Nacional da PSP.

Levado para os calabouços da PJ de Lisboa, para ser presente a um juiz do Tribunal da Relação (TR), o luso-brasileiro interpôs um pedido de "habeas corpus" para libertação imediata, que terá de ser analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça no prazo de oito dias. Até ser conhecida a decisão, o presidente do TR de Lisboa, Orlando Santos Nascimento, disse à agência Lusa que irá manter "a detenção do arguido, devido a novo perigo de fuga".

Raul Schmidt está a ser investigado pela justiça brasileira pelo alegado pagamento de luvas a ex-diretores da Petrobras e por suspeitas de envolvimento como intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da petrolífera estatal, num processo que ficou conhecido como Lava Jato.