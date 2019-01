Empresário cria 11 perfis falsos no Facebook para abusar de menores

Alexandre Panda Hoje às 08:48 Facebook

Reformado abordava jovens residentes em África ou de origem asiática. Oferecia sapatilhas e dinheiro em troco de envio de fotografias íntimas. Vai começar em breve a ser julgado.

Um empresário reformado, hoje com 70 anos, criou 11 identidades falsas na rede social Facebook para entrar em contacto com menores e levá-los a enviar-lhe fotografias íntimas. O homem, residente no Porto, fazia-se passar por adolescente e procurava essencialmente rapazes de origem africana ou asiática. Começa em breve a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o homem começou a abordar menores em 2012 e continuou até 2017, ano em que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto.