Empresário João Rafael Koehler processa Benfica

João Rafael Koehler anunciou que vai processar o Benfica, depois de o clube ter anunciado uma ação judicial contra o empresário por declarações proferidas após o apedrejamento do autocarro do Benfica, sábado, na deslocação para o Estádio do Dragão.

"Graves, caluniosas, falsas e difamatórias declarações, absolutamente intoleráveis". É assim que o empresário João Rafael Koehler reage às acusações do comunicado do Benfica, no qual o clube da Luz revela que o vai processar.

"É evidente que quem ouviu as minhas declarações não tem qualquer dúvida que condenei quaisquer atos de violência, incluindo os que tinham acabado de acontecer, que servem unicamente para descredibilizar um desporto de que tanto gosto. Só com grosseira má-fé se pode interpretar de outro modo o meu comentário, sendo certo que essa não é a minha forma de ser nem de estar", refere João Rafael Koehler em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Em causa, declarações do empresário na SIC Notícias que o clube da Luz considerou "graves difamações a justificar o lamentável apedrejamento do autocarro do Benfica e do seu presidente numa intervenção absolutamente intolerável e de incentivo a atos de violência".

"Não passa esse triste comunicado de um amontoado de, essas sim, graves, caluniosas, falsas e difamatórias declarações, absolutamente intoleráveis, e constituem um real incentivo a atos de violência contra a minha pessoa", reage o empresário.

"Felizmente, e ao contrário de outros, nunca fui associado a qualquer tipo de ódios nem de incentivos à violência, nem ainda de qualquer crime, pelo que de forma alguma permitirei que brinquem com o meu bom nome e com a minha reputação como o citado clube fez", acrescenta João Rafael Koehler, revelando: "será na justiça, com ou sem toupeiras, que se verá quem incita o quê e a quem, bem como quem é responsável quer por atos de violência, quer por difamações e calúnias proferidas na comunicação social, que têm como único objetivo ferir de forma grave a reputação de quem assumidamente não pertence à mesma cor".