Encapuzado armado com pistola e faca assalta posto de combustível

Um encapuzado armado assaltou, este sábado à noite, a bomba de combustível Prio, em Macieira de Rates, Barcelos.

Ao que o JN conseguiu apurar, o indivíduo entrou no estabelecimento com um passa-montanhas e armado com uma arma de fogo e uma faca. Entrou na bomba, exigiu o dinheiro e fugiu com cerca de 1400 euros da caixa registadora, cerca das 21.20 horas, a dez minutos do fecho do estabelecimento.

O assalto terá acontecido em breve minutos. "Ele entrou, exigiu o dinheiro e saiu. Não houve qualquer tipo de agressão", explicou uma fonte ao JN. Este é já o segundo assalto em menos de dois anos àquela bomba de combustível. O último assalto aconteceu por altura do Europeu de Futebol.