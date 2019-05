Encapuzados rebentam multibanco em Beja mas saem de mãos a abanar

Teixeira Correia Hoje às 09:42 Facebook

Três homens encapuzados rebentaram uma das caixas multibanco móveis existentes no interior de uma superfície comercial em Beja, mas fugiram sem levar dinheiro, uma vez que a máquina estava equipada com tinta vermelha que inutilizou as notas.

Eram 3.20 horas desta segunda-feira quando disparou o alarme do Continente, localizado na entrada este da cidade, no acesso de Serpa/Espanha.

Os indivíduos utilizaram uma carrinha pick-up para rebentar uma das portas de vidro de acesso ao interior da loja, tendo percorrido depois 150 metros para acederem às máquinas ATM.

Com o recurso a gás, rebentaram uma das máquinas, que ficou destruída, deixando as caixas das notas acessíveis, mas a tinta expelida levou a que os três homens levassem o dinheiro inutilizado, cujo valor não foi divulgado. Segundo apurou o JN, as caixas teriam sido carregadas no domingo.

A PSP acorreu rapidamente ao local, mas já não encontrou rasto dos assaltantes. Inspetores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, com sede em Faro, estiveram no local recolhendo provas, tendo visionado e levado as imagens das câmaras de vigilância do estabelecimento.

Esta foi a primeira tentativa de assalto à superfície comercial inaugurada no passado mês de dezembro. Desde há três anos, depois de uma vaga de assaltos em caixas ATM de bancos e superfícies comerciais, que Beja não era alvo de gangues de multibancos.