Encontrado cadáver de homem desaparecido em Melgaço

O cadáver de um homem de 62 anos que se encontrava desaparecido há três dias foi encontrado esta segunda-feira em São Paio, Melgaço.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, o corpo terá sido encontrado num campo agrícola, cerca das 13.35 horas, no Lugar de Barata.

No local estiveram cinco operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Melgaço. A GNR tomou conta da ocorrência.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, a vítima foi dada como desaparecida na passada sexta-feira.