Encontrado condutor que abandonou ferido grave após acidente

Após diversas diligências que se estenderam desde Barcelos até Alfena (Valongo), a GNR conseguiu identificar um condutor que, na tarde de quarta-feira, fugiu do local do acidente rodoviário em que esteve envolvido e que provocou ferimentos graves a um motociclista de 31 anos.

A colisão entre o veículo ligeiro em que seguia o indivíduo que acabaria por pôr-se em fuga e a moto conduzida por Luís Oliveira deu-se cerca das 18.30 horas, junto ao posto de abastecimento da Cepsa, em S. Romão do Coronado, Trofa. E, apesar de o motociclista se encontrar gravemente ferido e caído no chão, o condutor do carro abandonou o local sem lhe prestar qualquer auxílio.

No entanto, o facto de testemunhas terem registado a matrícula da viatura e conseguido descrever a mesma ajudou as autoridades a colocarem-se no encalço do fugitivo, um indivíduo de 36 anos e residente em Alfena, local onde acabaria por esconder o carro, numa garagem particular.

Ao ser localizado pelas autoridades - além da GNR da Trofa, toda a ação envolveu os postos de Barcelos e de Alfena e o Destacamento de Trânsito do Porto, com a colaboração da PSP -, o homem ainda alegou que a sua viatura tinha sido furtada, mas, confrontado com as averiguações efetuadas, acabaria por assumir ter sido o autor do acidente e ter fugido do local por o veículo não possuir seguro, indicando onde escondera o mesmo.

O carro foi apreendido e alvo de perícias pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação do Porto. O condutor foi identificado por omissão de auxílio e simulação de crime e constituído arguido, tendo ficado sujeito à medida de coação menos gravosa: termo de identidade e residência.

Luís Oliveira, residente em S. Romão, foi socorrido pelos Bombeiros da Trofa e INEM e permanecia, esta tarde de quinta-feira, internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. João, no Porto.