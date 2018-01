Engenheiro suspeito de corrupção proibido de entrar na Câmara de Olhão

ALEXANDRE PANDA Hoje às 19:25, atualizado às 20:00 Facebook

O engenheiro da câmara de Olhão detido pela Polícia Judiciária de Faro, por suspeitas de corrupção, está proibido de entrar na autarquia, ficou suspenso de funções e de exercer a atividade.

Estas foram as medidas de coação aplicadas pelo tribunal a António Reis, de 65 anos, indiciado por cobrar dois mil euros para licenciar obras particulares como piscinas ou construções de bombas. Um advogado e um cidadão inglês também foram constituídos arguidos.

Segundo a Lusa, esta será a segunda vez, nos últimos dois anos, que se procedem a detenções de funcionários da secção de obras daquele município algarvio, depois de em 2016 terem sido detidas duas fiscais de obras por suspeitas do mesmo crime.

No âmbito da investigação, foram realizadas quarta-feira buscas domiciliária e ao local de trabalho do arguido, na câmara municipal, adiantou um comunicado publicado no sítio de Internet do Ministério Público de Faro.