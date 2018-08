Engenheiros ajudam a investigar homicídios na estrada

Joaquim Gomes Hoje às 00:42 Facebook

NICAV de Braga e Engenharia Mecânica da UMinho têm parceria inédita para esclarecer e levar a tribunal criminosos da estrada.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga e o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho (UMinho), do Pólo de Azurém, Guimarães, juntaram-se para formar um autêntico e inédito "CSI", com a missão de esclarecer e levar a tribunal criminosos da estrada. Num distrito que já conta desde janeiro mais 4500 acidentes, há 20 casos de homicídio negligente em investigação nesta equipa, 16 dos quais aconteceram este ano.

