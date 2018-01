Entraram em Portugal com malas de tabaco dentro de táxis

Hoje às 12:39, atualizado às 12:41 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal da GNR anunciou esta quarta-feira a apreensão de 124 mil cigarros, com um valor global de 36 mil euros, numa ação de fiscalização na fronteira do Caia, no concelho de Elvas (Portalegre).

A operação foi desenvolvida pelo Destacamento de Ação Fiscal de Évora, no domingo, no âmbito da Operação "Ano Novo" da GNR.

Os militares abordaram três táxis provenientes de Espanha, no interior dos quais foram detetados 6.200 maços de tabaco, com 124 mil cigarros, acondicionados em dez malas de viagem, segundo um comunicado da GNR divulgado hoje.

Seis homens suspeitos, entre os 26 e os 59 anos, foram identificados, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação de introdução irregular no consumo, uma vez que "os maços de tabaco não possuíam a estampilha especial legalmente exigida para a sua comercialização em território nacional", acrescentou o comunicado.

Contactada hoje pela agência Lusa, fonte do Destacamento de Ação Fiscal de Évora explicou que a mercadoria apreendida tem "um valor total de 36 mil euros", a que corresponde "uma evasão fiscal de 28.800 euros, em imposto tributário e IVA".

A ação de fiscalização realizada na fronteira do Caia, que liga Elvas, no Alentejo, a Badajoz, na Estremadura espanhola, contou com o apoio de militares do Posto de Trânsito de Estremoz (Évora).