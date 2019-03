Entregou-se à polícia suspeito de matar homem após recusa de cigarro

Hoje às 13:07 Facebook

O homem que esfaqueou mortalmente um outro, alegadamente por este lhe ter recusado um cigarro, na Praia da Rocha, em Portimão, no último sábado, entregou-se quarta-feira ao final do dia à Polícia Judiciária.

O suspeito, de 21 anos de idade, foi detido por homicídio qualificado e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação, revela um comunicado da Polícia Judiciária.

Segundo fonte do Comando Distrital de Faro da PSP, uma testemunha viu o suspeito pedir um cigarro à vítima, que recusou e foi esfaqueada no pescoço. Algumas pessoas, que assistiram a tudo, tentaram socorrer o homem, de 32 anos, e estancar a hemorragia até à chegada do INEM.

O agressor, alto e vestido com um fato de treino de cor escura, fugiu do local. A descrição feita por testemunhas levou a PSP a suspeitar de um indivíduo já conhecido das autoridades.