Envenenou filho de sete anos para forçar companheiro a voltar para casa

Mulher de 27 anos queria aproveitar boa relação do ex-marido com o enteado. Criança correu risco de vida.

Desesperada pelo fim da relação amorosa, uma administrativa de 27 anos não hesitou em envenenar o próprio filho. Fê-lo, primeiro, em casa e, posteriormente, no hospital, onde a criança foi internada, depois de sofrer sucessivas paragens cardiorrespiratórias que lhe puseram a vida em risco.

O objetivo desta mãe, residente em Lisboa, era só um: fazer com que o ex-companheiro tivesse pena do menino doente, reatasse o relacionamento e regressasse a casa. Acabou, contudo, por ser detida pela Polícia Judiciária (PJ) quando misturava a substância tóxica no soro que estava a ser administrado ao filho.