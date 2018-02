Envolvido no caso Camarate acusado de ofender a PSP

Alexandre Panda Hoje às 00:15 Facebook

Arguido indiciado por violar credibilidade e prestígio da Polícia.

O antigo segurança José Esteves, que chegou a confessar à imprensa ter preparado um engenho, alegadamente usado para fazer explodir o avião que se despenhou com Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, em Camarate, em 1980, foi agora acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de ofensa a organismo contra a PSP. O homem, hoje com 64 anos, terá afirmado num debate televisivo aberto ao público que agentes do Departamento de Armas e Explosivos da PSP (DAE) vendiam armas de fogo apreendidas.

De acordo com a acusação do MP, o crime foi praticado a 23 de fevereiro do ano passado, quando o furto de 57 Glocks desaparecidas do DAE da PSP ainda estava quente. A estação de televisão SIC promoveu um especial "Opinião Pública" sobre o tema "Armas Roubadas da PSP", no qual José Esteves participou.

Usando o nome falso de "Henrique Ferreira", o arguido disse no programa ser possível comprar, por dois ou três mil euros, armas apreendidas junto de elementos da PSP em funções no DAE.

José Esteves argumentou que um amigo tinha adquirido uma pistola "Whalter PPK", por 2500 euros, precisamente a um agente do DAE. Alegou ainda que os elementos do departamento em questão vendiam armas a indivíduos que faziam segurança a discotecas e "outras tropelias".

A venda de armas por parte de elementos policiais do DAE "era algo de normal", por as mesmas serem "vadias e da candonga", disse ainda José Esteves, acrescentando que o armamento era vendido por preços superiores aos praticados por armeiros.