Escavadora de 20 mil euros roubada em França recuperada em Arcos de Valdevez

A GNR recuperou, em Arcos de Valdevez, uma máquina industrial, no valor de mais de 20 mil euros, que tinha sido roubada em França. Um homem de 40 anos foi identificado.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou à agência Lusa que a máquina, uma escavadora, agora recuperada em Cabreiro, Arcos de Valdevez, foi roubada em setembro de 2018, em Fargues-Saint-Hilaire, na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento francês de Gironda.

A informação sobre a localização do equipamento surgiu no âmbito de outro processo em investigação pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez. Os militares daquela força policial viriam a constatar que a máquina constava no Sistema de Informação de Schengen (SIS) e sobre a qual pendia um pedido de apreensão internacional emitido por autoridades francesas.

A mesma fonte revelou que "o homem de 40 anos, identificado no decurso da operação, havia comprado a máquina industrial pelo valor de 10.500 euros". O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.