Escravo chinês que cultivava canábis na Maia julgava estar em Madrid

Um cidadão chinês vivia há mais de um ano trancado num armazém onde comia e dormia sem ver a luz do dia.

Veio para a Portugal exclusivamente para cultivar as milhares de plantas de canábis, apreendidas pela PSP numa estufa de dimensão industrial escondida num armazém na Maia.

No início do mês, foi detido o cabecilha da rede de tráfico de droga, detentor de um visto gold, e a companheira. Agora, a PSP está a investigar o presumível caso de escravidão do chinês, que nem saberia em que país está. Apesar de possível vítima, foi, para já, colocado em prisão preventiva, porque também é coautor de crimes de cultivo de droga.