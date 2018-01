Escutas da Operação Marques estão infetadas por vírus

Nelson Morais Ontem às 23:21 Facebook

Os ficheiros das escutas telefónicas da Operação Marquês estão infetadas com vírus e não são audíveis.

A situação foi denunciada esta sexta-feira o advogado Pedro Delille, que defende o principal arguido do processo, José Sócrates.

O problema foi igualmente abordado num despacho proferido, também nesta sexta-feira, pelo juiz titular do processo no Tribunal Central de Instrução Criminal. Carlos Alexandre avisou que "não se vai pronunciar sobre a questão da contagem do prazo para requerer a abertura de instrução", sem que o Ministério Público aprecie um requerimento do arguido Ricardo Salgado onde este pede que seja realizada "uma perícia colegial informática" sobre os ficheiros das escutas.