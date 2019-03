Esfaqueou homem que lhe recusou cigarro e está em fuga

Marisa Rodrigues Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi esfaqueado no pescoço, na madrugada deste sábado, à porta de um bar na Praia da Rocha, em Portimão, no Algarve. O suspeito pôs-se em fuga e está a ser procurado pela PSP.

O pedido de um cigarro terá estado na origem do incidente que ocorreu cerca das 4 da manhã.

Segundo fonte do Comando Distrital de Faro da PSP, uma testemunha viu o suspeito pedir um cigarro à vítima, que recusou e foi esfaqueada no pescoço. Algumas pessoas, que assistiram a tudo, tentaram socorrer o homem, de 32 anos, e estancar a hemorragia até à chegada do INEM.

O agressor, alto e vestido com um fato de treino de cor escura, fugiu do local. A descrição feita por testemunhas leva a PSP a suspeitar de um indivíduo já conhecido das autoridades. A informação foi prestada à Polícia Judiciária, que investiga o caso, que está a ser encarado como uma tentativa de homicídio.

A vítima foi transportada para a Unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.