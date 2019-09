Esfaqueou rival na cara e peito por pensar que lhe tinha roubado a bicicleta

Rogério Matos Hoje às 16:38 Facebook

Um homem com 55 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter esfaqueado um outro, da mesma idade, que acusava de lhe ter roubado a bicicleta.

O crime ocorreu num café em Alhos Vedros, Moita, em julho passado e, dois meses depois, o suspeito foi detido pela PJ, estando já em prisão preventiva. A vítima sofreu golpes na cara e tórax e chegou a correr perigo de vida.

Ao que foi possível apurar, agressor e vítima tinham um historial de desaguisados entre si no café que ambos frequentavam, na localidade de Alhos Vedros, concelho da Moita. Em julho, perante o furto da sua bicicleta, o agressor presumiu que seria o rival o autor do furto e dirigiu-se ao café, onde o confrontou. A vítima negou ser o autor do furto e foi golpeada com uma faca na cara e tórax.

Os bombeiros assistiram a vítima no local e transportaram-na para o hospital, onde chegou a correr perigo de vida. O agressor fugiu para parte incerta e permaneceu durante dois meses fora do alcance das autoridades. O suspeito foi agora detido e encontra-se indiciado da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Presente a tribunal para aplicação de medidas de coação, foi-lhe decretada a medida mais gravosa, prisão preventiva.