Espancado, roubado e amarrado a árvore depois de noite de copos

Rogério Matos Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Um homem de 30 anos foi espancado, roubado e amarrado a uma árvore, no Seixal, por dois jovens de 21 e 27 anos que conheceu numa noite de copos, em Sesimbra, e com quem ia ao encontro de prostitutas na Quinta do Conde.

O crime ocorreu em julho passado, numa noite em que a vítima, residente na região de Lisboa, foi a um bar de Sesimbra, onde acabou por conhecer os dois suspeitos. Os três frequentaram vários estabelecimentos noturnos na vila e, de madrugada, dirigiram-se à Quinta do Conde com o intuito de entrar em bares de alterne.

Encontrando os estabelecimentos fechados, cerca das sete horas da manhã, os dois suspeitos levaram a vítima para uma zona de arvoredo do Seixal, convencendo-a de que lá se encontravam prostitutas. Os indivíduos acabaram por roubar pertences da vítima, entre os quais um fio de ouro, telemóvel e cerca de 200 euros. O fio de ouro foi recuperado pelos inspetores da PJ.

Presentes esta tarde a tribunal, em Almada, o suspeito de 21 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou em prisão preventiva, enquanto o segundo, de 27, terá que se apresentar bissemanalmente à esquadra da sua residência. Estão indiciados pelos crimes de roubo agravado e sequestro.