Espanhóis disputam com PJ louros de apreensão de 3,3 toneladas de cocaína

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma operação que permitiu apreender mais de três toneladas de cocaína, vinda da América do Sul para abastecer o mercado europeu, está a provocar mal-estar entre a Polícia Judiciária (PJ) e as autoridades espanholas.

Isto porque depois de, em 31 de janeiro, a PJ ter garantido que o inquérito que sustentou a "Operação Tuga" foi instruído no Departamento de Investigação e Ação de Penal de Lisboa, ontem a Polícia Nacional espanhola e a Guardia Civil garantiram que, juntamente com a Agência Tributária do país vizinho, foram responsáveis pela detenção dos 11 traficantes que estavam a bordo do rebocador que transportava a droga. "Todas as operações em Portugal foram coordenadas em terra por agentes das três entidades espanholas", frisa o comunicado da Polícia Nacional.

Ao JN, fonte da PJ confirma que a posição assumida pelos espanhóis gerou incómodo, porque não corresponde à verdade. "Se fossem os espanhóis a coordenar a operação, nunca o barco teria sido levado para o Porto de Setúbal, mas sim para um porto de Espanha", justifica.