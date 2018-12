Espanhol apanhado a conduzir sem carta e com armas ilegais em Ponte de Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Um homem de 31 anos de nacionalidade espanhola, foi detido por conduzir sem carta e se encontrar na posse de várias armas ilegais, em São Julião do Freixo, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu no decorrer de uma ação de fiscalização, sendo que os militares abordaram uma viatura de matrícula espanhola e verificaram que "o condutor, único ocupante da viatura, não era detentor de qualquer título de condução válido".



"Após o suspeito sair da viatura, os militares aperceberam-se da presença de uma arma de fogo, debaixo do banco do condutor, apurando-se que se tratava de uma réplica. De imediato, foi efetuada uma busca à viatura encontrando-se no seu interior outra réplica de uma arma de fogo e duas armas brancas", relatou a mesma fonte.

A GNR apreendeu -lhe as armas, a viatura, o telemóvel e 550 euros em dinheiro.

O suspeito, "com antecedentes criminais em território espanhol por crimes de burla, furto em interior de residência, contrafação e condução de veiculo sem habilitação legal", foi hoje presente ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima. Saiu em liberdade com termo de identidade e residência.