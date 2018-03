Espiados 10 processos de FCP, Sporting e Benfica

ALEXANDRE PANDA, NELSON MORAIS, E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:33, atualizado às 00:38 Facebook

O técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça (IGFEJ) colocado em prisão preventiva no âmbito da operação e-toupeira é suspeito de ter acedido a um total de 10 processos que envolvem o Benfica, F. C. Porto e Sporting.

Há centenas de acessos a partir dos computadores no Tribunal de Guimarães e a partir da sua própria casa. Em causa estão os processos relativos aos "vouchers", à devassa informática e violação de correspondência e ainda as queixas contra os rivais azuis e brancos.

