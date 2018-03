Esqueleto descoberto tapado por jornal e com sutiã dentro de saco

ALEXANDRE PANDA E REIS PINTO Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

PJ espera pela análise de ADN para determinar identidade do morto.

As ossadas que, terça-feira, foram encontradas numa moradia, em Rio Tinto, Gondomar, terão estado dezenas de anos escondidas atrás de uma parede de uma pequena despensa junto à cozinha do apartamento do primeiro andar. Os restos mortais encontravam-se dentro de um saco preto, tapado com um jornal datado de 1970.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui