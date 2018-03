Esquema de imigração ilegal com 38 futebolistas

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:41 Facebook



Dirigentes e empresários serão julgados, na próxima quinta-feira, por importação de atletas estrangeiros sem visto de trabalho.

Oito ex-dirigentes do Grupo Desportivo de Ribeirão, Famalicão, entretanto insolvente mas que atuava no campeonato distrital da Associação de Futebol de Braga, começam na próxima quinta-feira a ser julgados sob acusação de crimes de angariação de mão de obra ilegal, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. No banco dos arguidos sentam-se também dois empresários de jogadores e o futebolista Ansumane Faty Júnior, hoje no Felgueiras 1932.

