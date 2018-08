Estado abandona famílias com filhos desaparecidos

ROBERTO BESSA MOREIRA 25 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Instituição sem meios para auxiliar investigações policiais. Sistema de recolha de informações assenta no telemóvel da presidente.

A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) pretende prestar um maior apoio às investigações policiais, mas não tem meios para o fazer. Aliás, a APCD é a única das instituições europeias que integram a "AMBER Alert Europe" e a "Missing Children Europe" que não recebe qualquer apoio do Estado, denuncia Patrícia Cipriano, presidente da associação. "Fazemos um trabalho que devia ser do Estado e sentimo-nos absolutamente abandonados", critica a dirigente de uma entidade que sobrevive apenas com parcos donativos de privados.

