Estado absolvido de plágio com e-fatura

O Tribunal da Propriedade Intelectual absolveu o Estado no processo em que o inventor Manuel Londreira o acusava de plagiar o seu sistema de controlo fiscal de recibos com a criação do portal e-fatura.

Manuel Londreira, o inventor autodidata de Oliveira de Azeméis, que se apresentou como o "pai" de ideia do E-Factura perdeu a ação que intentou contra o Estado Português por plágio. Vai recorrer para o Tribunal da Relação.

O inventor, que se diz autor, não reconhecido, da ideia da "fatura da sorte", viu o Tribunal da Propriedade Intelectual de Lisboa a indeferir os seus argumentos.

De acordo com o seu advogado, André Heitor, "o Tribunal entendeu que não seria enquadrado na legislação dos direitos de autor a atividade criativa de Manuel Londreira", explicou.

"Nos consideramos que demonstramos que ele teve um trabalho intelectual de criação de uma ideia com vista a combater a evasão fiscal e que foi da autoria dele". "O Estado utilizou os mecanismos que ele propôs", adiantou.

O advogado anuncia que por esses motivos vai "reapreciar os fatos" do acórdão no sentido de recorrer para o Tribunal da Relação.

Manuel Londreira diz não se conformar com a decisão. "Apresentei a várias entidades, incluindo às Finanças o meu projeto e todos me disseram que era uma ótima ideia e inovadora". "Agora que o Estado teve bons resultados já não reconhecem que a ideia foi minha", disse, ao JN.

O inventor lembra que a sua ideia foi inclusive apresentada no Salão Internacional de Invenções de Genebra, tendo aqui também sido reconhecida como inovadora.

O projeto de equidade fiscal foi por si apresentado aos diferentes responsáveis governamentais e instituições em 2010. Começou por ser do conhecimento do Governo de José Sócrates e acabaria depois transmitida ao novo Governo de Passos Coelho.

Manuel Londreira enviou ainda o dossiê a todas as autarquias do país, assim como aos diferentes grupos com assento parlamentar.

"Cheguei a apresentar o projeto numa reunião com João Durão (subdiretor-geral dos Impostos de então) e entreguei mais tarde a Passos Coelho que andava a dizer que quem tinha ideias para ajudar a combater a crise as devia apresentar", referiu.