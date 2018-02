Estado burlado em 2,3 milhões na construção de hotel

Nelson Morais e Nuno Miguel Maia Hoje às 15:30 Facebook

Turismo de Portugal subsidiou 2,292 milhões de euros a mais por falsos custos. Ministério Público acusa empresário.

Um empresário do ramo hoteleiro está acusado pelo Ministério Público de ter defraudado o Estado, através do Turismo de Portugal, em 2,292 milhões de euros, com o empolamento dos valores do investimento na construção de um hotel para obter um subsídio estatal a fundo perdido que atingiu 5,426 milhões de euros. Na realidade, a obra só custaria 4,823 milhões.

Em causa na investigação efetuada pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária e Inspeção-Geral de Finanças estão crimes de fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais, pelos quais vão responder o empresário e oito sociedades de que é dono.

Segundo as regras do Sistema de Incentivos à Inovação (Inovação Produtiva), do Turismo de Portugal, para a construção de um empreendimento turístico o limite máximo da comparticipação pública era de 65% do total do investimento. O que significa que o investidor privado teria de desembolsar, em capital próprio, 35% dos valores previstos para o total do projeto. Mas não: com o estratagema montado, o empresário logrou que o Estado financiasse a 100% os custos da construção do Hotel Estrela à Vista, com 146 quartos, em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda. Mediante o valor efetivamente aplicado no investimento, o Estado apenas deveria ter subsidiado com 3,134 milhões (equivalentes a 65%).

De acordo com a acusação do Ministério Público de Viseu, a estratégia para enganar o Turismo de Portugal começou com uma candidatura por parte da sociedade Terras Serranas, de Gumercindo D"Oliveira Lourenço, de 67 anos, no qual era previsto o valor de investimento de 8,950 milhões de euros (dos quais 6,6 milhões foram declarados como custo de construção). Para tal, foi determinante a apresentação de um orçamento da sociedade de construções Viadaire, no montante de 8,738 milhões, empresa da qual Gumercindo era presidente do Conselho de Administração.

Na realidade veio a ser celebrado um contrato por ajuste direto, por 6,336 milhões de euros, com a Montalvia, com sede em Lisboa e sociedade também controlada por Gumercindo, empresário de Abraveses, Viseu.

Os pagamentos dos subsídios do Estado foram sendo feitos entre os anos 2010 e 2012. Segundo a acusação, nos comprovativos de pagamento, a Terras Serranas demonstrava ter custos equivalentes ao orçamento "oficial" de valor superior a oito milhões de euros. As verbas para simular pagamentos eram disponibilizadas por outras sociedades detidas pelo empreendedor. O dinheiro retornava à origem logo que deixava de ser necessário para a justificação perante o Turismo de Portugal.