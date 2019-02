Estado investe 125 mil euros na requalificação de esquadra da PSP em Gaia

Lusa Hoje às 16:51 Facebook

O Estado português vai investir 125 mil euros na requalificação da Divisão Policial da PSP de Vila Nova de Gaia, em Oliveira do Douro.

Segundo a informação disponibilizada pela autarquia, o financiamento decorre de uma "cooperação interministerial", tendo participado na cerimónia, que decorreu na câmara municipal, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

Fonte da câmara disse à Lusa que "o concurso irá ser aberto em breve".

No mesmo ato ficaram ainda definidos os termos da "colaboração entre a câmara municipal e a área governativa da Administração Interna para a requalificação do Destacamento Territorial da GNR de Vila Nova de Gaia, nos Carvalhos", com um prazo de dois anos para serem iniciadas.

Neste caso, acrescentou a fonte, "já foi feito o levantamento topográfico e arquitetónico", sendo o próximo passo "reunir os técnicos da GNR e da câmara para fazer o plano de necessidades e elaborar o projeto" que, preveem, "possa estar concluído dentro de dois meses".

Dado que terá de passar também pelo Tribunal de Contas, "ainda não é possível determinar o início da obra", acrescentou.

No âmbito da cedência de quatro viaturas elétricas pela câmara municipal à GNR e PSP, ficou estabelecido com a tutela que o investimento "será até ao valor de 160 mil euros" e que as "quatro viaturas, novas, serão da marca Nissan, modelo Leaf".

Foi ainda elaborado o "Auto de Consignação para a requalificação do Posto Territorial da GNR, em Lever", que ficará a cargo da Teisil - Empresa de Construções, Lda. e que "deverá arrancar nos próximos dias", devendo a obras "ter a duração aproximada de dois meses".