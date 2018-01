Estado rejeita ter plagiado sistema e-fatura

Ana Vitória Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

O Estado português não reconhece ter plagiado a ideia do e-fatura ao cidadão Manuel Londreia. E foi isto mesmo que ontem, na sessão do julgamento no Tribunal da Propriedade Intelectual, em Lisboa, foi defendido pelo Procurador da República, Rui Capela.

A queixa sobre alegado plágio do e-fatura foi apresentada por Manuel Londreira, inventor autodidata de Oliveira de Azeméis que alega que o projeto foi originalmente apresentado por si aos diferentes responsáveis governamentais e instituições em 2010 (o e-fatura foi lançado em 2014). Mas, como alegou o defensor do Estado, "a ideia apresentada pelo queixoso não é original e que até existem processos semelhantes há muito aplicados em vários países da América Latina". A sentença deverá ser conhecida dentro de poucas semanas. O advogado do queixoso André Heitor só então se pronunciar-se-á sobre o assunto.

Manuel Londreira, em declarações ao JN minutos antes do início da audiência, recordou ter feito "chegar o dossier sobre a ideia de uma e-fatura (com sorteio a premiar os contribuintes) aos 308 municípios e aos diferentes grupos parlamentares. Cheguei a ter uma reunião sobre isto, no Ministério das Finanças, com o subdiretor geral da Direção Geral dos Impostos".

"Nunca ninguém me disse que a minha ideia não era original", sustenta o queixoso lembrando que foi precisamente com este projeto de sistema de controlo fiscal de recibos que foi distinguido com bronze no Salão Internacional de Invenções de Genebra.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Não registei a ideia porque sempre pensei que o Estado era pessoa de direito e de bem", alega. "Quero que saibam que há um autor por trás da ideia do sorteio e-fatura e esse autor sou eu. A indemnização de dois milhões de euros que peço, caso a receba, não se destina a proveito próprio. Vou doá-la ao Núcleo de Inventores, Investigadores e Investidores (N3i), que ajudei a fundar".

Na sessão de ontem do julgamento, a que presidiu o juiz Luis Ferrão, foram ouvidas duas testemunhas, por parte do queixoso, com as quais ele terá partilhado o trabalho que andaria a desenvolver. Um deles, Luís Costa, chegou mesmo a acompanhá-lo aquando da apresentação da ideia no Salão Internacional de Invenções em Genebra.

Nos depoimentos que prestaram não conseguiram contudo especificar de que forma a ideia seria aplicada no concreto. "A ideia do Manuel Londreira é mais ou menos a mesma que está presentemente configurada no e-fatura", afirmou Luís Costa, técnico do Ministério das Finanças que afirmou ainda ter sabido de todas as reuniões que o queixoso manteve com vários órgãos de Governo. "Fiquei surpreendido quando, na altura do lançamento do e-fatura, ouvi o secretário de Estado das Finanças, Paulo Núncio afirmar que era uma ideia genuinamente portuguesa sem contudo citar o autor da mesma. Na altura percebi logo que era o mesmo sistema que o meu amigo Manuel (Londreira) tinha inventado).

Argumentos estes que não convenceram o procurador Rui Capela, que considerou que os depoimentos das testemunhas eram pouco consistentes, sobretudo no que respeitava à questão técnica sobre a forma como a ideia iria ser desenvolvida na prática.

Do lado do Estado foram ouvidas três testemunhas, entre as quais o então subdiretor geral da Direção Geral dos Impostos, que admitiu ter reunido com o queixoso. Instado a dizer porque razão na altura não lhe fez saber que já existiam ideias semelhantes aplicadas, pelo menos desde 2003, noutros países, nomeadamente no Chile e no Brasil, argumentou que, atendendo às funções que desempenhava, "não podia ser descortês".

As restantes duas, um funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira, que afirmou ter feito parte de um grupo de trabalho que, desde 2008, tratava de planear a modernização da então Direção Geral dos Impostos, e uma engenheira informática que fez a implementação do sistema e-fatura em 2012, mas que sabia estar a ser trabalhado desde 2008.