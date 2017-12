Menor desaparecida estava em casa de namorado de 34 anos

Hoje às 16:32, atualizado às 16:48 Facebook

Uma rapariga de 17 anos de Albergaria-a-Velha, que estava dada como desaparecida desde o passado dia 24, foi localizada hoje em casa do alegado namorado, de 34 anos, em Aveiro, informou fonte da GNR.

"Ela foi localizada em casa do suposto namorado em Aveiro", disse à Lusa o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Aveiro da GNR, Gonçalo Ribeiro.

Os pais da rapariga deram conta do seu desaparecimento no dia 24 de dezembro de manhã, tendo posteriormente notificado a GNR.

"No dia 23, nós jantámos normalmente, estivemos juntos até à meia-noite e estava tudo bem. Não notei nada de estranho na menina e fomo-nos deitar. No domingo [dia 24], levantei-me cerca das 05:00 para levar o meu pai à estação de comboios e já não dei com ela", disse à Lusa Paulo Nogueira, pai da jovem.

O progenitor suspeitava que a filha pudesse estar com o suposto namorado, um "homem de 34 anos".

"Ele até anda com uma acelera minha que me pediu emprestada no sábado por meia hora. Desde essa altura até hoje, nem aparece ele, nem a scooter", disse Paulo Nogueira.

Fonte da GNR referiu não haver indícios de rapto, adiantando que a adolescente estará em casa do alegado namorado "por sua vontade".

O tenente Gonçalo Ribeiro disse ainda que o processo já foi remetido para o Tribunal que irá decidir qual o destino a dar à menor.