Estudantes pedem policiamento para travar assaltos no polo da Asprela no Porto

Os estudantes do polo universitário da Asprela, no Porto, denunciaram, na terça-feira, na reunião do executivo, a existência de uma nova vaga de assaltos e pediram um policiamento permanente para travar o clima de insegurança.

Na reunião da Câmara do Porto, no período destinado ao público, Henrique Coelho explicou que "a comunidade estudantil está preocupada com esta nova vaga de assaltos", o que têm levado muitos estudantes a alterar os seus hábitos.

Para o estudante, esta é uma questão que só pode ser resolvida com uma maior presença policial no local, de forma permanente.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, lembrou que já tinha havido outra vaga de assaltos semelhante naquele local, que acabou por ser resolvida com a intervenção da PSP que deteve os assaltantes.

Para o autarca, a construção do Parque Central da Asprela, atualmente uma zona semi-abandonada junto à Faculdade de Desporto, vai melhorar este problema de insegurança, contudo, há um problema de fundo no que toca à vigilância.

"Gostávamos de ter instrumentos de videovigilância na cidade. Continuamos a não compreender, mas, não havendo, tem de haver reforço do policiamento", afirmou, sublinhando que "essas pessoas [Comissão Nacional de Proteção de Dados] estão à espera que haja um ato grave ou um atentado para agir".

Não sendo esta matéria da competência da autarquia, Rui Moreira sublinha, no entanto, que o município "entregou carros" à PSP, no sentido de reforçar o policiamento de proximidade que "é indispensável para resolver o problema".

O autarca acolheu ainda a proposta do vereador do PS Manuel Pizarro que sugeriu que o tema fosse debatido no próximo Conselho Municipal de Segurança.

Questionada pela Lusa, a PSP revelou que foram já detidos em flagrante dois jovens, de 22 e 24 anos.