Eurojust dá conferência de imprensa sobre Football Leaks esta tarde

Esta tarde de terça-feira, os representantes das autoridades judiciais francesas e belgas, bem como o representante português do Eurojust, vão falar sobre o processo Football Leaks

No seguimento de uma reunião de coordenação entre dez países, o Eurojust irá promover uma conferência de imprensa em Haia, na Holanda, sobre o processo Football Leaks.

Segundo um comunicado emitido pelo organismo judiciário de cooperação europeia, estarão presentes as autoridades judiciais francesas e belgas e o representante português no Eurojust, António Cluny.

O Eurojust lembra que, em 2016, no seguimento da publicação de uma série de reportagens sobre o negócio mundial do futebol, baseadas em documentos obtidos por um terceiro, as autoridades francesas abriram uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada cometidas por um grupo de crime organizado.

Já em novembro de 2018, uma segunda série de artigos revelaram novos crimes que também foram sujeitos a investigação criminal. ​​​​​​

A conferência de imprensa irá realizar-se às 14.30 horas na sede do Eurojust, em Haia.