Polícias europeias desmantelam rede de streaming ilegal de televisão

Polícias de vários países em coordenação com a Europol e apoio da Aliança Anti-Pirataria no Audiovisual desmantelaram, quinta-feira, uma rede de distribuição ilegal de televisão na Internet, com ramificações no Chipre, Bulgária e Grécia.

A investigação da rede esteve a cargo da polícia cipriota e contou com o auxílio das autoridades gregas, holandesas, búlgaras e da Europol, culminando com a detenção de quatro suspeitos (um na Bulgária e três no Chipre) e buscas em 17 casas particulares. A rede é acusada de distribuir em serviços de streaming ilegais televisões gregas e cipriotas, mas também canais de subscrição paga internacionais.

Em comunicado, a Europol revela que os serviços da rede eram vendidos a partir de 20 euros em lojas de toda a Europa. O fornecedor do IP usado pela rede, na Holanda, foi desativado e foram apreendidos, na Bulgária, 84 servidores e 70 recetores de satélite, com descodificadores, computadores e documentos financeiros.