Ex-árbitro quer SAD do Benfica a responder por corrupção

António Manuel Perdigão da Silva, o antigo árbitro que é atualmente colaborador do F. C. Porto em questões de arbitragem, recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa no sentido de levar a SAD do Benfica a julgamento por corrupção.

Argumenta ser irrealista dissociar a Sociedade encarnada da corrupção imputada ao ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves.

Foi no final de dezembro que a juíza do Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu não levar a julgamento a Benfica SAD. Ana Peres considerou que Paulo Gonçalves "não fazia parte dos órgãos sociais da pessoa coletiva, nem representava a pessoa coletiva", sendo um "subalterno".