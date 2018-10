Ex-autarca absolvido no caso das Águas de Barcelos

Olga Costa Hoje às 16:48 Facebook

O ex-presidente da Câmara de Barcelos, Fernando Reis, foi absolvido do crime de prevaricação de titular de cargo político, relacionado com o contrato de concessão dos serviços de água e saneamento, em Barcelos.

Fernando Reis, que foi presidente da Câmara pelo PSD cerca de 20 anos, viu, esta terça-feira, o coletivo de juízes do Tribunal de Braga dar como não provados os principais factos da acusação.

Na leitura do acórdão, a juíza presidente afirmou não haver dúvidas de que, decorrente do contrato, celebrado em 2004 entre a Câmara e a Águas de Barcelos, resultou um "elevado prejuízo patrimonial" para o Município, mas não ficou provado que os arguidos tenham agido com intenção de causar esse prejuízo. Além de Fernando Reis, estavam sentados no banco dos réus a então diretora do Departamento de Ambiente da Câmara e dois administradores da Águas de Barcelos, a empresa que venceu o concurso público da concessão.

O Tribunal também não deu como provado que o contrato de concessão tivesse sido feito à medida da empresa que veio a vencer o concurso público ou que houvesse intenção em beneficiar financeiramente a Águas de Barcelos. O coletivo também não deu como provada a existência de qualquer conluio entre os arguidos para beneficiar a empresa privada que viria a vencer o concurso.

Para a advogada de Fernando Reis, Andreia Carvalho, fica provado que todo o processo, que se arrastava há vários anos, foi "um assassinato de caráter político e cívico por questões estritamente eleitoralistas". A causídica afirma, no entanto, que foi feita "a justiça possível", mas não deixa de ter ficado "um amargo de boca a quem foi autarca tantos anos e se viu sujeito a um processo deste tipo, sobretudo porque quem o fez passou incólume e não se vêem consequências extraídas para quem assim agiu. A justiça não só foi tardia, como jamais reparará o dano que foi causado".

Já Fernando Reis foi de curtas palavras, mas disse-se "aliviado" não só agora que foi absolvido, mas desde o início do processo, porque tinha consciência da sua inocência. No entanto, não deixou de falar em "dez anos de sofrimento" e num "atentado" contra a sua "dignidade e honra", porque o "julgamento público foi feito".

Recorde-se que, após Fernando Reis ter saído da Câmara, em 2009, a Águas de Barcelos avançou com um pedido de reequilíbrio financeiro, uma vez que os consumos de água previstos no contrato nunca foram atingidos. O processo acabou em Tribunal e a Câmara de Barcelos, agora nas mãos do socialista Miguel Costa Gomes, foi condenada a pagar 172 milhões de euros aos privados. Neste momento, a execução da sentença está suspensa, uma vez que a Águas de Barcelos e o Município estão a negociar um acordo para o resgate parcial da concessão.