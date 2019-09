Ex-autarca de Cabeceiras condenado por desviar 32 mil euros da Junta

Delfim Machado Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente da Junta de Freguesia de Pedraça, concelho de Cabeceiras de Basto, foi esta tarde condenado a quatro anos e quatro meses de pena suspensa por se ter apropriado de 32 mil euros da Junta.

António Andrade foi presidente da Junta de Freguesia de Pedraça, eleito pelo Partido Socialista, entre 2002 e 2013, ano em que saiu devido à limitação de mandatos. Entre março de 2010 e setembro de 2013, apropriou-se de 31 mil 919 euros de dinheiro que era da Junta de Freguesia. Para isso, mandou elaborar determinadas faturas, fazendo querer que se tratavam de prestações de serviços à Junta, permitindo a emissão de cheques que, depois, depositou em contas às quais tinha acesso.

Em julgamento, António Andrade confessou que desviou o dinheiro, manifestando-se profundamente arrependido. Agora, o Tribunal de Guimarães condena-o a quatro anos e quatro meses de pena suspensa, mais o pagamento de uma multa de 490 euros, pelos crimes de peculato e falsificação de documentos.

A suspensão da pena está condicionada à circunstância de António Andrade continuar a pagar as prestações do acordo extrajudicial que assinou com a Junta de Freguesia para devolver o dinheiro. O ex-autarca está a entregar 400 euros por mês, até perfazer os 31.919 euros que desviou em proveito próprio.

Para a medida da pena contribuiu o elevado grau de censurabilidade do crime em causa. Contudo, a ausência de antecedentes criminais, o arrependimento e a circunstância de António Andrade estar a devolver o que desviou, fizeram com que a pena fosse suspensa.

"São atitudes como estas que descredibilizam todo um trabalho que muitas outras pessoas fazem, em termos políticos. Depois, há sempre esta desconfiança da comunidade", referiu a juíza que presidiu ao coletivo.

Na acusação, pedia-se que António Andrade fosse ainda condenado a pagar ao Estado cerca de 600 mil euros de património alegadamente não compatível com os seus rendimentos. Contudo, o Tribunal deu como não provado que existisse essa discrepância e que esses rendimentos alegadamente incongruentes adviessem da atividade como presidente da Junta, dado que os inspetores também analisaram períodos posteriores a 2013, ano em que António Andrade deixou de exercer as funções de presidente da Junta de Freguesia.

À saída do Tribunal, o ex-autarca disse apenas "está bom", recusando falar aos jornalistas. O seu advogado também não quis prestar declarações, justificando-se com a necessidade de analisar melhor o acórdão. António Andrade, ex-emigrante na Suíça, está atualmente reformado e tem um negócio de alojamento local.