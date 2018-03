Ex-autarca de Vale de Cambra pronunciado por peculato e abuso de poder

Hoje às 17:03 Facebook

O juízo de instrução criminal de Santa Maria da Feira pronunciou o ex-presidente da Câmara de Vale de Cambra José Bastos pelos crimes de peculato, abuso de poder e peculato de uso, informou, esta terça-feira, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

A decisão, datada de 12 de fevereiro, surge na sequência de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que anulou a anterior decisão de não levar o ex-autarca a julgamento, devido a questões jurídicas, determinando o reenvio do processo para o juiz de instrução criminal.

De acordo com uma nota publicada na página oficial da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, na Internet, os factos, agora considerados suficientemente indiciados, ocorreram entre 2008 e 2011 e reportam-se à conduta do arguido enquanto presidente, à data, da Câmara de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

O processo contra o ex-presidente da câmara tinha sido arquivado pelo Ministério Público, que concluiu que os factos em causa não eram suscetíveis de integrar a prática de qualquer crime.

No entanto, na Relação, o procurador-geral adjunto emitiu parecer no sentido da procedência do recurso e da pronúncia do arguido pelos crimes de abuso de poder e peculato de uso.

O processo foi instaurado na sequência de uma participação feita por Albano Braga, deputado do CDS na assembleia municipal, que se constituiu como assistente no processo.

Em causa está o alegado envolvimento do ex-presidente da câmara eleito pelo PSD em práticas ilícitas relacionadas com a aquisição, por parte da mulher, de um terreno na Zona Industrial de Lordelo, onde o arguido terá mandado construir um poço sem autorização.

Ainda de acordo com a decisão instrutória, o ex-autarca canalizou a água para casa através da abertura de uma vala e da colocação de um tubo, usando para a realização destas obras, feitas em seu próprio e único benefício, sem pagar, vários meios municipais, nomeadamente um camião para transporte de betuminoso, máquina de tapete, cilindro e batedora.

Após ter tido conhecimento do arquivamento do processo, em 2014, José Bastos disse que sempre esteve de consciência tranquila "quanto à justeza e legalidade dos atos praticados, quer como presidente de câmara, quer como cidadão".

"Fui injustamente acusado e, depois de três anos de investigação, o processo foi arquivado e quem me acusou vai ter de responder em tribunal por dois crimes de difamação agravada, porque, sendo eu então presidente da câmara, isto é considerado crime público", explicou, na altura, o ex-autarca do PSD.