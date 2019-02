Ex-casal liderava fraude de milhões na obtenção de subsídios

Alexandre Panda Hoje às 13:40 Facebook

PJ já tinha detido os testas de ferro da organização suspeita e conseguiu reunir prova para apanhar cérebros do esquema.

Os dois cérebros de uma gigantesca fraude na obtenção de fundos europeus de cerca de 27 milhões de euros foram detidos, em Valongo e Santo Tirso, pela Polícia Judiciária do Porto. Em junho do ano passado, já tinham sido apanhados três testas de ferro da organização ligada à indústria do mobiliário, em Paredes.

Trata-se de um ex-casal, de 45 e 47 anos, que usaria empresas de fachada para obter faturação sem correspondência com a realidade, a fim de apresentar candidaturas no âmbito do Programa Compete 2020, para projetos de incentivos relacionados com o apoio à internacionalização e à inovação produtiva. Quando a PJ e a Direção de Finanças do Porto desmantelaram o esquema, em junho passado, o grupo tinha aprovados investimentos elegíveis superiores a 27 milhões de euros.