Ex-diretor de risco da Caixa nega pressão de Vara para validar crédito a Vale de Lobo

O diretor de departamento de risco de crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à data do negócio do empreendimento de Vale do Lobo, Vasco d'Orey, considerado ruinoso para o banco público, negou esta quinta-feira, na instrução da Operação Marquês, ter sofrido "pressão" de Armando Vara para validar o crédito então concedido.

"O que ficou claro relativamente à intervenção do doutor Armando Vara é que não fez pressão sobre ninguém e não teve nenhuma intervenção junto desta testemunha que era o diretor do risco [à data da concessão do crédito ao empreendimento Vale de Lobo", garantiu, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara.

De acordo com o Ministério Público (MP), o antigo administrador da CGD é suspeito de ter recebido, em 2006, um milhão de euros em "luvas" para alegadamente favorecer o empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, num negócio tido como ruinoso para a instituição. O dinheiro terá sido depositado numa conta na Suíça, da qual a sua filha, Bárbara Vara, seria beneficiária, de uma sociedade offshore, através do engano, com a participação de outros arguidos na Operação Marquês, de um cidadão holandês que pretendia adquirir um fração naquela urbanização.

A tese é negada por Armando Vara, que, perante o juiz de instrução criminal Ivo Rosa, já garantiu - admitindo a existência de um "problema fiscal" e a sua abertura para regularizar a situação - que o montante recebido resultou não de subornos mas do seu trabalho enquanto consultor antes de ser nomeado para a Caixa. O depoimento, prestado numa sessão em que estava previsto falar apenas como testemunha da filha, também arguida, suscitou dúvidas ao magistrado, que acabou por arrolar como testemunha Vasco d'Orey, diretor do departamento de risco do banco público à data do negócio.

"Hoje o fundamental era percebermos [...] quais eram os procedimentos internos na Caixa, as relações do risco com o conselho alargado de crédito e acho que isso ficou esclarecido", adiantou aos jornalistas Tiago Rodrigues Bastos, precisando que cabia a este último órgão e ao conselho de administração, que Armando Vara integrava, tomar a decisão quanto à concessão de créditos considerados de risco.

O advogado do ex-gestor do banco público ressalvou, no entanto, que não existiu, por parte do departamento liderado por Vasco d'Orey qualquer parecer "desfavorável" ao negócio, mas sim "condicionado". "Esta testemunha não identificou ao tribunal qualquer anormalidade neste procedimento", salientou.

Armando Vara está acusado, no âmbito da Operação Marquês, de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada. No total, o processo conta com 28 arguidos a quem foram imputados, ao todo, 188 crimes de corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal, falsificação de documento, peculato, abuso de confiança e posse de arma proibida. O ex-primeiro-ministro José Sócrates está acusado de 31 crimes.

Esta quinta-feira, deveria ter prestado declarações, enquanto arguido, José Pinto de Sousa, primo do antigo governante, que acabou por desistir de o fazer.

A fase de instrução da Operação Marquês, destinada a apurar se existem indícios suficientes para o processo seguir para julgamento e em que termos, continua, à porta fechada, na última semana de março, com a audição, pelo juiz Ivo Rosa, das testemunhas arroladas por Henrique Granadeiro, ex-gestor da Portugal Telecom.