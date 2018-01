Ex-Jafumega esgotou recursos e está a cumprir pena

SALOMÉ FILIPE Hoje às 00:41, atualizado às 00:50 Facebook

Oliveira Marques foi condenado a seis anos de prisão em 2015.

Quase três anos após ter sido condenado a uma pena de seis anos de prisão, pelo Tribunal de Albergaria-a-Velha, por ter lesado o Estado português em mais de um milhão de euros, Álvaro Oliveira Marques, ex-baterista do grupo Jafumega, foi detido este mês. Esgotados os recursos - o último dos quais com decisão negativa, por parte do Constitucional -, o Tribunal de Aveiro ordenou a detenção do músico, que acabou por se entregar.

