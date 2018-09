Ex-líder da Juve Leo Fernando Mendes detido

06 Junho 2018 às 23:46 Facebook

O antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes foi detido esta quarta-feira, juntamente com mais três pessoas.

Segundo a TSF, além da detenção de Fernando Mendes, ficaram ainda sob custódia policial mais três elementos da Juventude Leonina, entre eles Nuno Torres, que conduzia o carro à saída da Academia de Alcochete pouco depois das agressões a jogadores e técnicos.

A operação envolveu várias forças policiais em quatro buscas.

Esta quinta-feira, a Procuradoria Distrital de Lisboa (PGDL)​​​​​​ confirmou que, no decurso das investigações, quatro detidos foram constituídos arguidos "por existirem fortes indícios de comparticipação" na invasão e agressões ocorridas na Academia do Sporting, a 15 de maio.

Diz ainda a PGDL que os factos em causa são "suscetíveis de integrar a prática dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravada, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo".

Recorde-se que no passado dia 15 de maio cerca de 50 adeptos com a cara tapada invadiram a Academia do Sporting, deixando um rasto de violência e destruição.