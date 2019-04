Ex-líder parlamentar do PSD Duarte Lima já não escapa à prisão

Nelson Morais Hoje às 09:00 Facebook

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) já declarou o trânsito em julgado da condenação de Duarte Lima, em 2016, numa pena de prisão de seis anos, por crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cometidos num dos processos do caso BPN.

Resta a um tribunal de primeira instância mandar aquele ex-líder parlamentar do PSD para a cadeia, mas as férias judiciais da Páscoa, de 14 a 22 deste mês, ainda podem conceder mais alguns dias de liberdade ao arguido.

O trânsito em julgado do acórdão proferido pela própria Relação de Lisboa em 1 de abril de 2016 foi declarado através de um despacho de sexta-feira passada, dia 5. No mesmo documento, do qual o JN tomou ontem conhecimento, o tribunal presidido por Orlando Nascimento também decidiu que o chamado processo "deve baixar à 1.ª instância para se dar execução ao decidido na parte penal".