Ex-mulher de Sócrates confiante à chegada ao tribunal para ser ouvida

A ex-mulher do primeiro-ministro José Sócrates mostrou-se confiante à chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, esta segunda-feira, onde, durante a tarde, será interrogada pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês, destinada a apurar se o processo segue para o julgamento.

Sofia Fava é acusada de um crime de branqueamento de capitais e outro de falsificação de documento, relacionados respetivamente, segundo o Ministério Público (MP), com a compra, a pedido do também arguido José Sócrates, de uma herdade no concelho de Montemor-o-Novo e com a celebração de um contrato de prestação de serviços, alegadamente fictício, com a empresa XML, de Carlos Santos Silva, igualmente acusado.

Em declarações aos jornalistas à entrada do TCIC, o seu advogado, Paulo Sá e Cunha, assegurou que a sua cliente está confiante e "preparada para esta jornada", que acredita que não será "muito demorada". No requerimento de abertura de instrução, a defesa de Sofia Fava alega que a arguida "é, apenas e tão só, a ex-mulher da figura central deste processo, ex-primeiro-ministro de Portugal" e aponta ao tribunal três caminhos distintos: a anulação da acusação do MP por falta de fundamentação, a não-pronúncia pelos crimes que lhe são atribuídos ou, em alternativa, a suspensão provisória do processo relativamente ao crime de falsificação de documento.

"As três hipóteses são subsidiárias: uma só se verifica se a anterior não proceder", ressalvou, esta segunda-feira, Paulo Sá e Cunha, salientando que, para Sofia Fava, a instrução só agora está a começar.

As diligências anteriores, ocorridas no final de janeiro e início de fevereiro, destinaram-se à defesa de Bárbara Vara, filha do ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara. O ex-gestor do banco público foi chamado a depor como testemunha abonatória da assessora de imagem, mas acabou por aceitar falar também como arguido no processo. Nenhum dos crimes de que pai e filha estão acusados se relaciona diretamente com atos ilícitos alegadamente praticados, segundo o MP, por Sofia Fava.

Ao todo, foram imputados a 28 arguidos um total de 188 crimes de corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal, falsificação de documento e posse de arma proibida. O ex-primeiro-ministro José Sócrates está acusado de 31.