Ex-polícia municipal condenado por desviar 30 mil euros

Um antigo agente da Polícia Municipal do Marco de Canaveses foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e um mês por ficar com receitas das piscinas municipais ao longo de cinco anos.

Entre maio de 2011 e fevereiro de 2016, o ex-agente estava encarregado de recolher as receitas provenientes das Piscinas de Alpendurada e Marco de Canaveses. Depois, deveria entregá-las na tesouraria da Câmara Municipal.

Porém, o arguido não cumpriu com a obrigação que sobre si impendia e ficou com várias quantias que ia recebendo. No total, estimou o Ministério Público, o arguido terá desviado 29.974,10 euros que gastou em proveito pessoal.

No dia, 27 de fevereiro, o Tribunal Criminal do Marco de Canaveses deu como provado os factos constantes da acusação e condenou-o à pena de dois anos e um mês de prisão, suspensa na sua execução por igual período, por peculato na forma continuada.

A sentença determinou ainda a perda das vantagens auferidas com a prática dos factos, condenando o ex-agente a pagar ao Município do Marco de Canaveses os quase 30 mil euros desviados.