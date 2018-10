Ex-porta voz da PJ Militar nega "encobrimento" de suspeitos de Tancos

Inês Banha Hoje às 19:11 Facebook

Vasco Brazão garantiu, esta quarta-feira, que aquela polícia trabalhou com um "informador" e que foi essa a informação transmitida ao gabinete do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

"Nego em absoluto qualquer encobrimento de qualquer suspeito ou criminoso na recuperação do material", assegurou esta quarta-feira o major, numa curta declaração no Campus de Justiça, em Lisboa, à margem do julgamento relacionado com a morte, em 2016, de dois recrutas dos Comandos, onde esteve presente como testemunha.

Vasco Brazão, atualmente em prisão domiciliária no âmbito da investigação à recuperação do armamento desaparecido no ano passado dos paióis de Tancos, sublinhou ainda que foi essa a informação que "foi passada ao gabinete do senhor ministro da Defesa", Azeredo Lopes, que, na sequência da polémica, acabaria por se demitir a 12 de outubro deste ano.

O militar afirmou igualmente que desde 18 de outubro do ano passado, dia da recuperação na Chamusca do armamento desaparecido meses antes de Tancos, que o Ministério Público está a par de qual é o material em falta.

A lista oficial foi conhecida esta terça-feira, depois de ter sido enviada por aquele órgão à comissão parlamentar de Defesa. Entre o armamento em parte incerta, estão cinco granadas e mais de 30 cargas de explosivos.

Até agora, dos nove suspeitos constituídos arguidos no âmbito desta investigação, apenas um civil será autor material do roubo. Os restantes - cinco elementos da PJ Militar, entre os quais o à data seu diretor, e três militares da GNR de Loulé - estarão ligados à encenação de recuperação do armamento.